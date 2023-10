Carlos Tévez desmaia na casa de banho, bate com a cabeça e passa a noite no hospital

Carlos Tévez sufrió un accidente doméstico (según @NicoHueto, sufrió un desvanecimiento en el baño y se dio un golpe que precisó 10 puntos de sutura). Pasó la noche en el hospital pero decidió sentarse a dirigir así ante Barracas Central:



Carlos Tévez, treinador argentino do Independiente, foi vítima de um acidente doméstico e acabou por passar a noite no hospital. O antigo jogador desmaiou na casa de banho e bateu com a cabeça no lavatório, ficando com um corte no sobrolho, que acabou por ser suturado com 10 pontos.O ex-avançado de 39 anos, que passou por clubes como Manchester City, Juventus e Boca Juniors, passou a noite no hospital, em observação, mas fez questão de comparecer no jogo com o Barracas Central, que a sua equipa venceu, por 3-0."Estou bem, foi uma pancada, nada mais. Passei a noite no hospital, mas estou bem", garantiu o treinador no final do jogo.