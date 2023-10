Carlos Tévez lamenta nível intelectual dos seus jogadores: «Três não sabem somar»

Carlos Tévez esteve num programa do canal 'El Nueve' e deixou uma preocupante reflexão sobre o nível sociocultural da Argentina. O antigo jogador, agora treinador do Independiente, admitiu que tem jogadores na sua equipa que não conseguem fazer operações básicas de matemática."Para que se tenha uma ideia, faço um exercício no campo, de velocidade, e nessa velocidade trago o tema da neurociência, para que os jogadores possam acionar a velocidade. Faço o exercício físico no relvado, chego com uma prancheta e peço para solucionarem o problema, 2+2", explicou o antigo avançado. "Três rapazes que temos na equipa, não vou dizer os nomes, disseram-me que não sabem fazer contas de somar ou subtrair. A jogar na primeira divisão! Aí está a pobreza."Tévez, que lidera a equipa desde agosto, conta ajudar os seus jogadores e pretende contratar um professor, para que tenham aulas particulares. "É horrível a diferença que temos, todos somos culpados por esta situação, não apenas um, dois ou três, somos todos! Podemos ajudar com comida, com fundações, com muitas coisas, mas o estudo é importante. O estudo é importante para que o jogador saiba defender-se, para que saiba o que está a dizer. Se não percebes o que estás a assinar num contrato, é extremamente difícil protegeres a tua família no futuro", concluiu o antigo futebolista, de 39 anos, que passou por clubes como Boca Juniors, Corinthians, Manchester United, Manchester City e Juventus.