Carlos Tevéz quer juntar Cristiano Ronaldo e Messi na sua despedida

Carlos Tévez renovou contrato com o Boca Juniors por mais seis meses, mas o argentino de 36 anos já pensa no final da carreira. E em declarações à 'Rádio La Red', o argentino revelou que num eventual jogo de despedida gostaria de colocar a jogar lado a lado Cristiano Ronaldo (que foi seu companheiro de equipa no Manchester United) e o compatriota Lionel Messi.





Ver os dois melhores jogadores do Mundo alinhar na mesma equipa seria um momento único e os restantes jogadores desejados por Tévez fariam deste onze algo inesquecível."Se eu tivesse de escolher um onze para a despedida seria formado por Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Wayne Rooney", explicou.Sobre o seu futuro, o argentino diz que deixa "todas as possibilidades em aberto". "Garanto que na Argentina só vou jogar no Boca Juniors, mas gostaria de voltar ao West Ham. Foi o clube onde me senti mais acarinhado durante a minha passagem pelo futebol europeu", frisou.