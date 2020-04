Carlos Tévez quer sair e alimentar pobres dos bairros: «É um vírus de m*** e temos de ajudar»

Carlos Tévez, jogador do Boca Juniors, analisou numa entrevista à América TV a pandemia do novo coronavírus na Argentina e considerou que a doença pode ter efeitos devastadores na população.





"O futebolista pode viver seis meses ou um ano sem receber. Não temos o desespero das pessoas que vivem o dia a dia, que têm de sair de casa às 6 da manhã e regressar às 7 da tarde para poderem dar comida à família. Não somos um exemplo neste caso. Para nós é fácil falar a partir de casa, sabendo que temos comida para os nossos filhos. Para as pessoas que estão desesperadas, que não podem sair porque podem ser presas, essa situação sim é preocupante. O governo está a fazer as coisas bem, mas devemos apoiar ao máximo os habitantes dos bairros", contou o avançado ao diário 'Olé'.Tévez pede o envolvimento dos clubes. "Os clubes têm de ajudar. Em vez de ir treinar de manhã devem exigir-nos fazer coisas por esta gente. Por exemplo, ajudar a distribuir comida. Eu iria com todo o prazer. Sei que a minha família está bem e ajudar estas pessoas tornar-nos-ia mais fortes. Assim começa um grande exemplo. Pode-se fazer vídeos a partir de casa, mas um grande exemplo seria sairmos e ajudarmos. Os nossos filhos estão bem, mas temos de nos preocupar com os que não estão. Temos de nos preocupar com a sociedade, com todos. Nós, os atores... É um vírus de merda e todos temos de ajudar."