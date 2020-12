Carlos Valderrama: «O futebol mudou para pior. O VAR não serve para nada»

Há uns anos longe dos relvados, mas nunca longe do desporto para o qual tanto contribuiu. Carlos Valderrama reagiu, esta terça-feira, através de um vídeo publicado na sua página do YouTube, às mais recentes polémicas relacionadas com o vídeo-árbitro. Para o ex-internacional esta ferramenta de auxílio à arbitragem mudou o futebol "para pior".

"Eu pensei que o VAR vinha para ajudar os árbitros e, ao contrário, os árbitros já não apitam, já não fazem nada. Entram no campo mas já não fazem nada porque já não tomam decisões. O futebol mudou para pior. Esse VAR nem a minha mãe o compreende", afirmou.

"Nos outros países sucede-se o mesmo: na Libertadores, na Taça Sudamericana, em Inglaterra, em Espanha e em todas as outras partes do Mundo. Então, esse VAR não serve para nada. Para isto, mais vale tirarem dali [do campo] os árbitros, porque são uns palhaços ali. Os árbitros são uns palhaços porque não tomam atitudes", concluiu.