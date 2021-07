Carlos Vaz Pinto conquista Taça do Quénia

Os treinadores portugueses continuam a dar cartas no estrangeiro, por vezes nos locais onde menos se espera. Carlos Vaz Pinto, de 46 anos, conduziu o Gor Mahia à conquista da Taça do Quénia.





Na final disputada neste domingo, a equipa orientada pelo técnico luso defrontou o AFC Leopards, tendo-se verificado um 0-0 no fim do tempo regulamentar. A partida teve de ir a grandes penalidades, com o Gor Mahia a superiorizar-se por 4-1.Agora, ao que tudo indica, Carlos Vaz Pinto vai seguir para a Madeira para ser treinador-adjunto de Costinha no Nacional.