Carlos Vela e o novo recorde: «Estou a fazer história na MLS e a elevar o nome do meu país»

Carlos Vela continua a somar números impressionantes durante esta sua passagem pelo futebol americano.O avançado mexicano, dos Los Angeles Football Club, quebrou, durante a madrugada deste domingo, o recorde de maior número de golos e assistências numa única temporada, após o triunfo (2-1) da sua equipa sobre os Real Salt Lake. Em 25 encontros realizados, Carlos Vela soma 24 golos marcados e 15 assistências."Tenho sempre a motivação e vontade de poder alcançar este tipo de feitos. É por isso que trabalho todos os dias, para ter recompensas como esta. Obviamente, nem sempre conseguimos alcançá-lo. Mas isso tem-me mantido a um bom nível: querer ser sempre o melhor jogador neste campeonato e demonstrá-lo a cada jornada", afirmou o avançado mexicano, em declarações após o encontro com o Real Salt Lake."Obviamente, ganhar o campeonato é o meu principal objetivo, mas também há que valorizar todos os recordes que estamos a conseguir enquanto equipa.""A verdade é que tenho muitas boas memórias deste estádio. Aqui foi o meu primeiro golo pelo Los Angeles Football Club na MLS. Hoje pude alcançar o recorde de uma temporada. É sempre bonito vir jogar aqui.""Muitas vezes menospreza-se o facto de jogarmos numa liga inferior. Mas creio que o mais importante é vermos, cada vez mais, jogadores mexicanos a sobressair fora do nosso país, elevando o nome do nosso país, seja nos Estados Unidos, em Inglaterra ou Espanha. Cada um vê as coisas à sua maneira. Para mim, eu vejo o meu percurso como algo muito positivo: estou a fazer história na MLS e estou a elevar o nome do meu país. É a única coisa que eu penso", finalizou.