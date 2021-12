Carlos Vinícius lembra Benfica: «Alcancei lá o maior feito individual da minha carreira»

Cedido pelo Benfica ao PSV Eindhoven até final da próxima época - o conjunto holandês tem uma cláusula de compra obrigatória, de 10 milhões por 50 por cento do passe -, Carlos Vinícius concedeu este sábado uma entrevista ao portal francês 'Foot Mercato' na qual assumiu estar cada vez mais bem integrado no clube da Eredivisie e aproveitou também para lembrar a passagem pelas águias, onde diz ter vivido algo muito especial."Tenho imenso orgulho por ter sido o melhor marcador numa liga tão importante com o Benfica. Foi o meu maior feito a nível individual até ao momento. Marquei golos muito importantes e consegui jogar um bom futebol. Foi um grande momento", assumiu o avançado brasileiro, que mesmo não tendo jogado muito com Jorge Jesus assume ter aprendido bastante. "É um grande profissional e isso explica o sucesso que teve no Flamengo. Escreveu história lá e tem imenso crédito por isso".Sobre o futuro, Vinícius diz-se apenas focado no PSV. "Só penso em jogar, marcar e deixar os adeptos contentes. Estou muito feliz aqui no clube, feliz pela oportunidade e farei o meu melhor para atingir os objetivos coletivos do clube. Estou a adaptar-me mais de dia para dia, a integrar-me no grupo. Sinto-me muito bem aqui, feliz por vestir a camisola de uma equipa com tanta tradição na Europa e espero continuar a melhorar e ajudar o clube".O avançado brasileiro lembrou ainda a passagem pelo Tottenham, um clube onde teve chance de trabalhar com José Mourinho. "Foi uma experiência fantástica. Vestir a camisola do Tottenham jogar com jogadores incríveis, trabalhar com José Mourinho, jogar na Premier League... Foi incrível estar rodeado de tantos craques e com um fantástico treinador. Aprendi imenso lá e evoluí imenso".