Carrasco partiu o nariz a um colega de equipa e quis dar-lhe 10 mil euros

Yannick Ferreira Carrasco é protagonista de uma história caricata protagonizada em solo chinês. O antigo avançado do Atlético Madrid contou ao 'Dalian Evening News' que ofereceu 10 mil euros a Pengxiang, seu colega de equipa, depois de lhe ter partido o nariz durante um treino do Dalian Yifang."Aconteceu durante uma sessão de treino. Num duelo, devido a uma colisão, Jin Pengxiang lesionou-se no nariz. Na minha opinião, Pengxiang é um bom jogador e muito boa pessoa", começou por dizer o internacional belga.O belga tratou ainda de esclarecer os rumores de que teria oferecido dinheiro ao seu colega da equipa. "Ouvi alguns rumores durante este tempo. Quero clarificar que inicialmente estava a pensar dar-lhe 10 mil euros para despesas médicas, mas o meu agente não achou isso muito bem. Ele não recebeu o dinheiro. Quero pedir-lhe desculpa, porque às vezes, no futebol, especialmente durante os treinos, podem acontecer colisões como estas. Espero que recupere o mais rápido possível. Também há rumores de que me pediu uma grande compensação. Falei com o Pengxiang e nunca pediu nada", garantiu.