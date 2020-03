Carriço à espera de visto para viajar para Wuhan: «Já tive mais receio»

Daniel Carriço ainda se encontra em Portugal à espera que a Embaixada chinesa lhe dê o visto para poder juntar-se à nova equipa, o Wuhan.





"Sinceramente, já tive mais receio. Neste momento, sinto que a situação na China, felizmente, está, agora, muito mais controlada e, aos poucos, o país está a retomar a normalidade. Espero que dentro de pouco tempo possa viajar e poder voltar a trabalhar", refere o jogador à Liga Portugal.Frisando que a "pandemia mudou a vida de todos", Carriço explica que cumpre um plano para "tentar manter a forma dentro do possível."O ex-jogador do Sevilha deixa conselhos: "O que considero mais importante é ficar em casa e tentar sair, unicamente para o indispensável e estritamente necessário. Temos de ser responsáveis e conscientes. O vírus propaga-se muito facilmente e, sobretudo, ataca as pessoas com mais idade. Temos de ser responsáveis por nós e pelos outros.""Que conselhos gostaria de deixar aos portugueses, no combate ao COVID-19?Quero deixar uma mensagem principalmente às pessoas que ainda não estão a saber conviver com a realidade e continuam a fazer a vida normal. Sejam conscientes e fiquem em casa, temos de respeitar todas as indicações que nos são dadas pela Direcção-Geral de Saúde. Temos de conseguir evitar que o vírus se propague ainda mais. São tempos difíceis, mas se todos cumprirmos à risca, certamente, vamos vencer", prossegue.