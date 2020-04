Carrillo: «Jesus amava-me e disse que me queria levar»

André Carrillo reafirmou esta segunda-feira a importância que Jorge Jesus teve na sua decisão de se mudar para o Al Hilal em 2018. Em declarações à ESPN, o peruano assumiu ainda que a questão financeira teve a sua importância, ainda que deixe claro que não está na Arábia Saudita apenas pelo dinheiro.





"O dinheiro influenciou, não há como o negar, mas se me disserem que me renovam o contrato e reduzem o salário eu ficaria na mesma, pois estou feliz aqui. No final de contas não penso só no dinheiro... Mas também teve peso o facto de ele [Jorge Jesus] ter chegado ao Al Hilal. Estive com ele três meses no Sporting e era uma peça chave na sua equipa. Amava-me e disse-me que me queria levar, que ia ser a sua primeira opção. E sem pensar disse logo que ia", relembrou.Lembre-se que André Carrillo deixou o Benfica em 2018/19 a título de empréstimo, tendo-se mudado em definitivo no arranque da presente temporada, numa transação que rendeu à SAD das águias 8,3 milhões de euros.