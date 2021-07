Carro onde seguia avançado do Corinthians é apedrejado durante evento

O carro de Jô, do Corinthians, foi apedrejado por adeptos do clube, na noite desta quarta-feira, enquanto o avançado saía com a mulher de um evento de divulgação de uma marca. O jogador já reagiu ao incidente, considerando "inadmissível" e pedindo "respeito".





Momento em que Jô é xingado por torcedores do Corinthians após sair da convenção de vendas da marca BUH.



No vídeo, não há indícios de agressões ou apedrejamento ao carro do atacante. pic.twitter.com/35kUBKOoGk — SCCP News (@_sccpnews) July 22, 2021

Segundo avança o 'Globoesporte', os autores do ataque terão recolhido informações acerca do local onde a promoção estava a decorrer através de fotografias partilhadas na rede social Instagram pela mulher de Jô, que ficou "abalada"."Ontem à noite (21 de julho), passei por uma situação inadmissível. Estava no meu carro com a minha esposa quando o meu carro foi apedrejado, por volta das 23h. O ocorrido na saída do evento foi lamentável. Felizmente, ninguém se feriu, mas a minha esposa está abalada com o ocorrido e com medo que a nossa família seja atacada novamente. Cobrança de adeptos não deve ser feita dessa maneira. Respeitem-me e à minha família", referiu.A direção do Corinthians também já se pronunciou, sublinhando que "repudia os atos de violência", frisando que "nada justifica ameaçar a segurança das pessoas".