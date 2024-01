Carvalhal atira-se à arbitragem: «Nunca vi este comportamento que existe contra o Olympiacos»

Carlos Carvalhal deixou muitas críticas à equipa de arbitragem após a vitória do Olympiacos frente ao Kifisia por 3-2. Questionado sobre a expulsão de Retsos, o técnico português lamentou tudo o que se tem passado em campo."Quero dizer uma coisa agora que me acalmei. Estou no futebol há muitos anos, desde os 12 anos, e nunca vi o tipo de comportamento que existe contra o Olympiacos. Em todos os jogos. Acredito que deveria haver mais respeito pelos jogadores profissionais do Olympiacos", salientou."Sabemos que há problemas em torno do futebol e gostaria muito de encontrar os culpados, aqueles que são os culpados pela situação que existe no futebol grego, pois os culpados têm de ser punidos. Se há problemas fora do futebol, que sejam resolvidos fora dele. Mas devemos jogar de forma legal e justa", acrescentou.Mas Carvalhal foi ainda mais longe. "Mesmo quando os árbitros são estrangeiros, a tendência é sempre que todas as decisões sejam contra o Olympiacos. Nunca na minha vida vi tal tratamento em nenhuma equipa", frisou."O que digo muitas vezes aos jogadores, em muitos jogos, como disse hoje, é que temos que ter 11, mas ser fortes o suficiente para parecermos ter mais de 11. Onze não é suficiente para ganhar um jogo, hoje foi a prova de que eu estava certo. Hoje tínhamos 10, mas parecíamos mais que 11 e conseguimos vencer o jogo", concluiu.