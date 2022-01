Casa de Rojo assaltada durante jogo do Boca Juniors: empregada da família foi detida

A onda de assaltos a jogadores de futebol que se tem visto na Europa também chegou à América do Sul. A mais recente vítima foi o argentino Marcos Rojo, que esta segunda-feira, enquanto assistia na bancada ao triunfo do Boca Juniors diante do Colo Colo, viu a sua casa ser alvo dos amigos do alheio. De acordo com a imprensa argentina, da casa do ex-Sporting foram roubados dinheiro, joias, medalhas e outros objetos de valor.A situação foi prontamente alvo de investigações, tendo já originado a detenção da empregada doméstica da família. Ao que parece, as autoridades suspeitam que a funcionária, de 44 anos, terá facilitado o assalto, já que os meliantes conseguiram invadir a casa do defesa, desligar o alarme e encaminhar-se praticamente no imediato para o cofre. Um acesso que terá sido feito através de um dos vidros frontais da casa, numa zona na qual a referida empregada, segundo Eugenia Lusardo, a esposa de Rojo, terá passado muito tempo a limpar na sua jornada laboral de segunda-feira.Rojo, refira-se, mora numa das zonas mais exclusivas de Buenos Aires, no Club Miralagos, localizado nos arredores de Buenos Aires.