Casillas em destaque no New York Times: «Fui para o FC Porto porque precisava de paz»

Iker Casillas é uma lenda do futebol europeu e mundial. Em maio de 2019, um enfarte do miocárdio durante um treino do FC Porto apressou o final de carreira que, oficialmente, só foi anunciado em agosto deste ano, depois de o guarda-redes espanhol ter tentado, sem sucesso, voltar ao ativo. 'Nascido e criado' no Real Madrid, acumulou mais de mil jogos oficiais distribuídos por merengues, seleção espanhola e FC Porto. Para não falar nos inúmeros títulos, individuais e coletivos, que colocam 'San Iker' entre os melhores de todos os tempos.





Esta quinta-feira, o 'New York Times' destaca a carreira de Casillas com um artigo intitulado "Iker Casillas lembra-se de tudo", com depoimentos do antigo internacional espanhol.Além de abordar as conquistas dos títulos europeus e mundiais pela La Roja, Casillas fala sobre o verão de 2015, quando deixou o Real Madrid após 16 temporadas na equipa principal para rumar ao futebol português e jogar no FC Porto. E explica o que o levou a tomar tal decisão."Precisava de um pouco de paz, de ficar calmo para voltar a aproveitar novamente". "Não gostava de me ver na imprensa todos os dias, nem no meio de certas discussões. A melhor opção era ir embora. Mesmo sendo o lugar onde cresci, que foi a minha casa, o lugar onde muita gente sofreu comigo. Eu não queria essa angústia", afirma Casillas, que admite que, a certa altura, se sentiu "sozinho" no Bernabéu ao ser de certa forma afastado por José Mourinho e perdido o apoio do presidente Florentino Pérez.Em 2011 a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona atingiu níveis pouco vistos na história do clássico. Em apenas 18 dias, os dois clubes defrontaram-se por quatro vezes. Casillas diz que esse período foi "uma loucura" e não apenas por questões de futebol"Não estávamos preparados para jogar quatro clássicos num mês. Havia muita tensão, muita loucura. A rivalidade ficou enredada e exacerbada pela questão da independência catalã e a certa altura parecia ser mais política do que futebol. Tudo o que eu queria era não deitar mais achas na fogueira", explica Casillas, ele que era capitão dos merengues mas também da seleção espanhola e por isso tinha de "fazer as coisas para agradar a todos".