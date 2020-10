Casillas: «Ronaldo é um jogador voraz e sempre teve grande vontade de ser o melhor»

Iker Casillas concedeu uma entrevista à ESPN na qual foi desafiado indicar as diferenças entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E o antigo guarda-redes espanhol foi claro. Apesar do talento natural do argentino do Barcelona, o trabalho e a evolução de CR7 ao longo da carreira é "mais impressionante".





"O Cristiano é um jogador voraz, que tem muita 'fome' e sempre teve uma grande vontade de ser o melhor, desde pequeno. E acredito que ele conseguiu isso. Se tiver que compará-lo ao Messi, o que Cristiano fez é mais impressionante porque todos nós conhecemos o talento de Messi, mas Cristiano estava determinado em ser o melhor e trabalhou duro para ser o melhor", afirmou Casillas, que partilhou o balneário do Real Madrid com o craque português durante durante seis épocas, entre 2009 e 2015.Apesar de existirem diferenças entre os dois astros do futebol mundial, Casillas sublinha que todos "tivemos a sorte de poder desfrutar de dois jogadores fenomenais" e esclarece "quem não conhece Cristiano e pensa que pode parecer prepotente, arrogante e egocêntrico". "Eu conheço-o e é totalmente o contrário", sublinhou o antigo internacional espanhol que terminou a carreira em Portugal ao serviço do FC Porto.