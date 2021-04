Casillas, um copo de vinho e as "boas notícias" 23 meses depois do enfarte

Iker Casillas está de regresso ao Porto por estes dias. Depois de ontem ter visitado o Olival, o ex-guarda-redes do FC Porto partilhou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais aludindo à data que mudou a sua vida: 1 de maio de 2019, o dia em que sofreu um enfarte do miocárdio num treino dos dragões.





23 meses vividos desde aquel momento. Revisión hecha y con buenas noticias. Disfrutemos de este día, mañana ya disfrutaremos del que toca! #FelizJueves ?? pic.twitter.com/bLk7VxX11V — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 1, 2021

"23 meses passados depois daquele momento. Análise feita e com boas notícias. Desfrutemos deste dia, de amanhã e dos seguintes", escreveu no Twitter o agora diretor-geral adjunto da fundação do Real Madrid, na legenda de uma fotografia na qual surge com um copo de vinho.













Casillas visitou o centro de treinos do FC Porto e foi recebido de braços abertos