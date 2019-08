Caso de racismo pode levar o Zenit a vender Malcom... em janeiro

Anunciado como reforço do Zenit São Petersburgo no final da presente semana, Malcom poderá estar a viver já os seus derradeiros dias enquanto jogador da formação russa. A inesperada situação deve-se ao caso de racismo de que o brasileiro foi vítima, com alguns adeptos do próprio Zenit a voltarem-se contra o brasileiro, apresentando uma tarja claramente a opor-se à sua contratação.





"Talvez o Zenit venda o Malcom já em janeiro devido aos problemas de racismo. Os adeptos do Zenit não o aceitam", declarou uma fonte próxima da situação à agência noticiosa RIA Novosti, abrindo assim as portas a uma transferência do avançado brasileiro, que custou 40 milhões de euros ao Zenit.