'Caso Osasuna': Tribunal condena nove antigos dirigentes e jogadores por corrupção

Fez-se história na Justiça em Espanha com a condenação efetiva de 9 dos 11 arguidos no 'Caso Osasuna', um caso de corrupção que envolveu a viciação de resultados nas jornadas finais de La Liga em 2013/14.





De acordo com o juiz ficou provado que foram pagos 650 mil euros aos antigos jogadores do Betis Amaya e Torres para tentarem vencer o Valladolid na 37ª jornada e, por outro lado, facilitarem o triunfo do Osasuna na ronda seguinte.Ángel María Vizcay, Miguel Archanco, Juan Antonio Pascual, Jesus Peralta, Sancho Bandrés, Cristina Valencia, Albert Nolla, Antonio Amaya e Xabier Torre foram condenados por diversos crimes desde corrupção desportiva a falsificação de documentos e fraude fiscal.Os únicos arguidos que acabaram por ser absolvidos foram Diego Antonio Maquirriain e Jordi Figueras. Entre os condenados há a registar a pena Ángel Vizcay que terá de cumprir na cadeia um total de oito anos. Os acusados ainda terão de indemnizar o Osasuna em 2.340.000 euros pela saída indevida de verbas do clube.