Cassano já teve alta: mulher do ex-jogador esclarece polémica das vacinas anti-covid-19

Antonio Cassano já teve alta hospitalar depois de ter sido internado de urgência devido a complicações decorrentes da infeção de Covid-19, detetada pouco antes do Natal. O antigo avançado, agora com 39 anos, assume ter passado mal e a mulher esclareceu que o antigo avançado estava vacinado."Tem as duas doses da vacina", escreveu nas redes sociais Carolina Marcialis depois de vários meios de comunicação terem avançado que Cassano não estava vacinado."Ainda positivo para o novo coronavírus, mas quase assintomático, Antonio Cassano vai dar continuidade ao tratamento em casa", informou o Hospital Policlínico de San Martino, em Génova.