Caster Semenya deixa atletismo e assina por equipa de futebol feminino

Atualmente no meio de uma batalha legal com a IAAF, a sul-africana Caster Semenya decidiu colocar a sua carreira no atletismo em 'stand by' para se dedicar ao... futebol. Aos 28 anos, a bicampeã olímpica dos 800 metros comprometeu-se com o JVW Football Club, uma equipa que disputa a SASOL League, o campeonato sul-africano de futebol feminino, ainda que apenas possa atuar de forma oficial em 2020 (já que a janela de inscrições se encontra fechada).





"Estou muito grata por esta oportunidade e aprecio bastante o apoio que tenho tido por parte da equipa. Estou entusiasmada por esta nova jornada e espero poder contribuir o máximo possível para o clube", declarou a atleta, em declarações ao site oficial do clube.