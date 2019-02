Castillo 'obriga' adepto a alterar tatuagem

A saída de Castillo do Pumas parecia ter tudo para dar certo... mas parece que aconteceu o efeito contrário. O avançado chileno, que se transferiu no verão passado para o Benfica por 7 M€, retornou esta época ao futebol mexicano mas desta vez para o rival América. Erick Gómez, adepto fervoroso do Pumas, tinha tatuado uma imagem de Castillo no seu braço direito, aquando da passagem do chileno pelo clube, mas assume que agora, com a chegada do chileno ao rival, irá alterá-la. "Decidi modificar a tatuagem por respeito às pessoas que amam o Pumas como eu e que sentimos que ‘Nico’ atraiçoou a sua palavra", declarou em entrevista ao jornal mexicano ‘Récord’.

Após ter realizado 11 jogos e nenhum golo pelo Benfica, o avançado pretende regressar aos seus tempos áureos no México. Porém, os adeptos do Pumas não veem a sua chegada ao rival com bons olhos. "Chamou de palhaços e tudo mais aos jogadores com os quais convive agora", revelou Erick. Contudo, assume que não vai retirar a tatuagem, apenas irá modificá-la um pouco. "Talvez vá colocar uma bengala ou algo assim", confessou. Agora só se espera que Castillo não volte ao seu clube, senão o adepto teria de ir à agulha outra vez...