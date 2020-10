Cavani e a relação com Neymar: «Pensamos de forma muito diferente»

Edinson Cavani, mais recente reforço do Manchester United, abordou este domingo em entrevista à ESPN, a relação que tinha com Neymar quando os dois partilhavam o balneário do Paris Saint-Germain.

"Somos muito diferentes, não partilhamos a mesma opinião e pensamos de forma muito diferente em todos sentidos. Isso não impede que te dês bem", começou por dizer o avançado uruguaio, antes de esclarecer que os jogadores têm apenas uma obrigação.

"Dentro do grupo não temos de ser todos amigos nem muito chegados. O mais importante é sermos amigos no relvado, protegermo-nos e corrermos pelo outro. Aquilo que não pode faltar é o respeito e o comprometimento com os teus companheiros de equipa dentro de campo. Depois, no balneário não tens de ser amigo de ninguém ou ir jantar fora", acrescentou.

Discussão com Neymar foi única

"Houve uma vez em que nós discutimos, como já é do conhecimento público, num jogo contra o Lyon. Tudo o que foi dito posteriormente sobre essa discussão não é verdade. Neymar é um bom rapaz", concluiu.