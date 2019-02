Cavani falha jogo com Manchester United

Edinson Cavani vai falhar na terça-feira a visita do Paris Saint-Germain ao Manchester United, depois de se ter lesionado no sábado num tendão da anca direita, informou o clube francês.Cavani é mais uma baixa importante para os parisienses, que em Old Trafford também não podem contar com o brasileiro Neymar, que está fora dos relvados desde 23 de janeiro, depois de sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito.Este domingo, o PSG anunciou a indisponibilidade de Cavani, que saiu ao intervalo no jogo de sábado com o Bordéus, explicando que o tempo de paragem do avançado uruguaio está "dependente do tratamento e da evolução nos próximos dias".Fora da visita a Old Trafford, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20:00 horas de Lisboa), está também o lateral Thomas Meunier, que diante do Bordéus sofreu uma "comoção cerebral"."Estará em repouso até à próxima consulta neurológica de controlo, no final da semana", indicou o clube.