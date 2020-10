Cavani revela que esteve infetado com Covid-19 no verão e ponderou acabar a carreira

Edinson Cavani foi protagonista de uma das maiores novelas do último mercado. Depois de acabar contrato com o Paris Saint-Germain, o avançado de 33 anos estava livre para assinar por qualquer clube e esteve próximo de reforçar o Benfica, mas acabou por assinar pelo Manchester United no último dia da janela de transferências em Inglaterra e vai prosseguir a carreira na Premier League. Mas tudo poderia ter sido diferente por causa da Covid-19.

Em entrevista a uma rádio argentina, o internacional uruguaio revelou ter estado infetado com o novo coronavírus após as 'famosas' férias em Ibiza e que isso o fez ponderar colocar um ponto final na carreira. "Depois de chegar ao Uruguai das férias em Espanha eu e e minha mulher fizemos um teste e deu negativo. Depois voltámos a fazer porque ela tinha mostrado alguns sintomas. E aí o resultado foi positivo", afirmou Cavani, admitindo ter passado por uma má fase. "A verdade é que estivemos mal pelo medo que uma coisa destas te dá. Mas graças a Deus estamos bem", referiu.



"Além do futebol, havia a saúde da família. E quando estamos na nossa terra, perto da família... pensei em parar de jogar. Esperar que tudo isto passasse", admitiu o agora companheiro de Bruno Fernandes nos red devils. Cavani justificou ainda o porquê de não ter revelado que estava infetado. "Não ganhava nada naquele momento ao admiti-lo, já que estava a cumprir o protocolo que tinha de cumprir", sustentou.



A verdade é que o avançado acabou por tomar a decisão de continuar a jogar. "As ligas tinham começado e eu queria ter uma equipa". Agora segue-se o Manchester United e Cavani não esconde o entusiasmo. "Estou muito contente com a decisão e o que mais quero é vestir aquela camisola", concluiu.