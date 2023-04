Ceferin acusado de falsificar o currículo

Aleksander Ceferin, presidente recentemente reeleito pela UEFA até 2027, está no centro da polémica depois do jornal esloveno ‘Prava’ o ter acusado de falsificar o currículo.Ceferin afirma ter sido diretor desportivo do Olimpija Ljubljana, entre 2011 e 2016, algo que não é certo, segundo o jornal do seu país natal. Os cinco anos no clube terão permitido a Ceferin candidatar-se a líder da federação eslovena, o último cargo que ocupou antes de chegar à UEFA.