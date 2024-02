Aleksander Ceferin, o presidente da UEFA, anunciou esta quinta-feira no congresso da UEFA, em Paris, que não pretende recandidatar-se à liderança do organismo quando terminar o mandato, em 2027."Estou cansado e longe da minha família há muito tempo. Decidi não me recandidatar em 2027", disse o dirigente esloveno, citado pelo 'L'Équipe'.Ceferin foi eleito em 2016, depois da saída do francês Michel Platini do cargo.