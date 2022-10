Ceferin anuncia recandidatura à liderança da UEFA

O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, comunicou este sábado que se vai recandidatar à liderança do organismo que rege o futebol europeu no próximo congresso, que se vai realizar em Portugal no próximo ano.

O anúncio foi feito por Ceferin no decorrer de um encontro em Frankfurt, Alemanha, com os representantes das várias federações nacionais, na véspera do sorteio do próximo Campeonato Europeu (Alemanha2024), tendo agradecido as 55 cartas de apoio para as eleições que recebeu durante as últimas semanas.

Ceferin, de 54 anos, liderou a federação eslovena a partir de 2011 e, em 2016, foi eleito para presidir a UEFA, tendo ganho a corrida ao neerlandês Michael van Praag por 42 votos contra 13.

Em fevereiro de 2019, o advogado esloveno foi reconduzido no cargo, num sufrágio em que foi o único candidato a concorrer.