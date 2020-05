Ceferin: «Clubes de ligas que não acabem terão de passar pelas qualificações»

O regresso do futebol na Alemanha acontece já este sábado e em muitos outros países europeus tudo está a ser preparado para a bola voltar a rolar nos relvados. Mas houve casos como Bélgica, França e Holanda em que as ligas já foram dadas como concluídas e o presidente da UEFA deixa um aviso a esses países.





"Acho que 80 por cento das ligas vão terminar a temporada. Quem não quiser é livre de tomar essa decisão, mas os clubes desses países terão de disputar as qualificações se quiserem participar das competições da UEFA", explicou Aleksander Ceferin em declarações à beIN Sports.O dirigente esloveno acredita que será possível terminar a Liga dos Campeões e a Liga Europa desta época. "Temos de esperar que o Comité Executivo da UEFA confirme as datas, mas posso dizer que a temporada europeia terminará se em agosto tudo estiver como está agora. As ligas nacionais são uma coisa separada e decidirão separadamente o que querem fazer", justificou o esloveno.O presidente da UEFA abordou ainda o impacto económico da pandemia e admite algumas mudanças no sistema de Fair Play Financeiro. "Vamos adaptá-lo, mas ainda nada está decidido. Achamos importante essa adaptação porque a situação para os clubes não é fácil e estamos todos no mesmo barco", assumiu Ceferin.