Ceferin congratula-se pelo regresso do campeonato alemão: «Bundesliga dará um exemplo brilhante»

Após ser confirmado o regresso do camepeonato alemão, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, mostrou satisfação pela decisão e quer a Bundesliga sirva de exemplo para o resto das federações.





"Foi o resultado de um diálogo construtivo e de um planeamento cuidadoso entre as autoridades do futebol e os políticos. Estou confiante de que a Alemanha dará um exemplo brilhante para todos sobre o regresso do futebol – com a sua emoção e imprevisibilidade – para as nossas vidas. É uma grande notícia que as autoridades germânicas autorizem o regresso da Bundesliga. É um passo muito positivo para o regresso das pessoas à sua vida com otimismo. Desejo grande sucesso a todos os envolvidos", congratulou-se Ceferin, citado pelo 'Allgemeine Zeitung'.A Bundesliga é a primeira liga europeia a anunciar a retoma oficial dos jogos após o período de paralisação devido à pandemia de Covid-19, com a Liga Alemã de Futebol (DFL) a confirmar a 26.ª jornada para o próximo dia 16 de maio, sábado. A ronda prolonga-se até dia 18.