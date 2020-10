Ceferin e o público nos estádios: «Decisão traz esperança e paixão de volta ao futebol»

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, comentou a decisão tomada pelo organismo de permitir o regresso de público aos estádios numa lotação máxima de 30% e fala num "passo sensato" que irá permitir "muito mais flexibilidade" para cada país poder ter adeptos nas bancadas.





"A decisão de hoje é um primeiro passo sensato que coloca a saúde dos adeptos em primeiro lugar e respeita as leis em cada país. Embora todos nós enfrentemos um inimigo comum, os países têm abordagens e desafios diferentes. Esta decisão permite muito mais flexibilidade local para lidar com a admissão de adeptos do que antes, sempre respeitando a avaliação das autoridades locais", explicou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em nota publicada pelo organismo que tutela o futebol europeu."Há já 27 países europeus que permitem adeptos até certo ponto. Esta decisão permitirá um abordagem coerente com uma base de país para país e não de competição para competição, o que às vezes era difícil de entender para os adeptos. Nestes tempos difíceis, é importante trazer mais esperança e paixão de volta ao futebol. Pedimos aos adeptos que se comportem de maneira adequada e respeitem as medidas sanitárias em vigor para a sua saúde e para a dos outros adeptos do seu clube e da sua seleção", acrescentou Ceferin.