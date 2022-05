Ceferin e os "oligarcas" que "tentaram virar o futebol": «Quando estamos juntos ninguém nos ganha»

Aleksander Ceferin abriu o congresso da UEFA a elogiar a união no seio do organismo."Em 2020 o congresso em Amesterdão aconteceu no meio de uma pandemia, que virou o mundo do avesso. Em 2021, em Montreux, vivemos a tentativa de alguns oligarcas de virar o mundo do futebol ao contrário. Em 2022 desenrola-se no meio de um conflito tremendo. A adversidade coloca-nos à prova e sinto-me orgulhoso por ter trabalhado da forma como trabalhámos. Quando estamos juntos ninguém nos ganha", sublinhou Ceferin, em Viena.E prosseguiu: "Quando a UEFA deixa os seus interesses e as competições locais, ganha o futebol; quando a UEFA tem êxito a organizar o Europeu, ganha o futebol; quando a UEFA lança uma competição como a Conference League, o futebol também ganha", frisou o líder do organismo, enaltecendo o papel do fair-play financeiro. "Quando a UEFA enfrenta uns milionários que querem comprar a competição, o futebol ganha."