Ceferin: «O coronavírus é algo terrível mas não é um apocalipse»

O futebol atravessa uma crise a vários níveis devido à pandemia da Covid-19, mas Aleksander Ceferin está confiante de que os clubes e as federações vão conseguir dar a volta por cima à situação. O presidente da UEFA reiterou que o "futebol está a sofrer muitíssimo, mas irá reerguer-se ainda com mais força".

Numa intervenção a propósito do centenário da Federação Eslovena de Futebol, Ceferin respondeu a dúvidas em relação ao contexto que se vive atualmente. "O coronavírus é algo terrível, mas não é um apocalipse. Vamos sair desta crise e mais fortes. Todos os sectores da sociedade sofreram um rude golpe com toda esta situação, mas para sairmos bem desta crise faz falta o futebol, porque transmite pensamentos positivos e dá alegria às pessoas. De forma alguma, penso que esta pandemia possa vir a terminar com o nosso desporto", destacou o dirigente esloveno, de 52 anos, antes de abordar o papel dos adeptos no desporto-rei: "Vai levar o seu tempo, mas os adeptos vão poder voltar a encher os estádios com paixão e emoção, o que dá uma grande alegria a toda a gente!"