Ceferin: «Vão para os tribunais mas depois querem jogar as nossas competições»

Aleksander Ceferin deu uma conferência de imprensa depois do congresso da UEFA e deixou alguns recados aos clubes que restam do projeto da Superliga."A nova Champions não é como a Superliga. Aqui não há monopólio, ninguém tem a obrigação de jogar as nossas provas. O problema é que vão para os tribunais mas depois querem jogar as nossas competições", atirou o presidente da UEFA."Respeitaremos a decisão final dos tribunais, mas claro que há a possibilidade de Barcelona, Real Madrid, Juventus... A comissão de disciplina vai decidir. É independente e aceitaremos o que for decidido", acrescentou.O Real Madrid vai disputar a final da Champions este mês com o Liverpool, em Paris, e Ceferin antevê o encontro com o presidente dos merengues. "Encontrarei Florentino [Pérez] nos tribunais e se vier à final estará próximo de mim como finalista. Se pedi uma reunião com eles? O lógico é que sejam eles a pedi-la, não o contrário."