Celta de Vigo entre os interessados espanhóis em Pedro Ferreira

Formado no Sporting, o médio defensivo Pedro Ferreira, do Aalborg, na Dinamarca, está na lista de potenciais reforços do Celta de Vigo, clube espanhol que ocupa o 15.º posto de La Liga e pretende reforçar o sector já no mercado de janeiro.De acordo com o jornal AS, o clube da Galiza quer assegurar o presente e o futuro da posição, face às iminentes saídas de Renato Tapia, médio muito cobiçado no mercado, e Fran Beltrán, que termina contrato em 2023. Daí estar de olhos postos em Pedro Ferreira, médio português de 23 anos, que segundo apurouestá na agenda de outros clubes espanhóis.O médio do Aalborg participou em 14 jogos - em 19 possíveis - na presente temporada e apontou 2 golos. Na temporada passada, a de estreia no clube dinamarquês, chegou aos 29 jogos e fez duas assistências, tendo sido eleito para o melhor onze da edição 2020/21 do campeonato.Agora, os elogios chegam de Espanha onde ganhou o rótulo de Casemiro do Aalborg, por considerarem que tem características semelhantes às do internacional brasileiro do Real Madrid. Contratualmente ligado ao clube dinamarquês até 2023 poderá sair, segundo o mesmo jornal do país vizinho, a troco de dois milhões de euros. O Aalborg, refira-se, é terceiro colocado na liga da Dinamarca.