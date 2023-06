Celtic conquista Taça da Escócia com Jota em destaque: veja o golo do português na final

Jota marcou este sábado na vitória do Celtic sobre o Invernesse por 3-1, que garantiu a conquista da Taça da Escócia à formação de Glasgow. Após os golos de Kyogo Furuhashi (38') e Liel Abada (65'), o avançado português fixou o resultado final aos 90'+1, já depois de Daniel Mackay ter apontado o golo de honra do Inverness.Trata-se do terceiro título do Celtic esta época, que lhe junta também o campeonato e a Taça da Liga.