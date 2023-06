Celtic de Jota ataca novo ‘tri’ na Escócia

Tal como o rival Rangers, o Celtic já conquistou as três provas internas na mesma época em sete ocasiões. E, hoje, a equipa do português Jota pode juntar mais um ‘tri’ ao palmarés. Após terem conquistado o campeonato e a Taça da Liga, os católicos de Glasgow jogam a final da Taça da Escócia frente ao Inverness, clube que acabou em 6º lugar... no 2º escalão! Um jogo que deve marcar a despedida do técnico Ange Postecoglou, apontado ao Tottenham.