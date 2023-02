Celtic de Jota não vacila

Jota foi titular em nova vitória do líder Celtic, que despachou (3-0) o Livingston na 24.ª jornada da liga. A equipa de Postecoglou faturou por Taylor (29'), Maeda (33') e Furuhashi (45'+2), tendo o luso saído aos 63 minutos. Foi a sexta vitória seguida (todas as provas)... e sem sofrer golos (18-0) do Celtic, que no campeonato manteve os 9 pontos de vantagem sobre o Rangers. O arquirrival dos 'católicos' derrotou (3-0) o Hearts.