Celtic de Jota sagra-se campeão escocês

O Celtic, de Jota, sagrou-se campeão na Escócia este domingo, após vencer por 2-0 na visita ao Hearts, na primeira de cinco jornadas da fase de playoff de apuramento de campeão.O clube de Glasgow, que contou com o jogador português a titular, triunfou com golos de Kyogo Furuhashi (67') e Hyun-Gyu Oh (80'). O Celtic lidera isolado com 95 pontos, mais 16 do que o Rangers (que joga este domingo), quando só pode somar, no máximo, 15 pontos.Este é o 53.º título do Celtic, o 11.º nas últimas 12 temporadas.