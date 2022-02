Celtic de Jota vence Old Firm e passa a liderar

O mítico Old Firm caiu para o lado do Celtic, que bateu (3-0) o arquirrival Rangers e assumiu a liderança da liga escocesa com um ponto de vantagem sobre o adversário de ontem. Jota foi titular (saiu aos 87 minutos) mas o herói do jogo em atraso da 22ª jornada foi o japonês Hatate, autor de dois golos e uma assistência. Durante o desafio, um fã do Celtic invadiu o relvado e tentou perturbar McGregor, guardião do Rangers. “Fomos espantosos. Mas atenção! Ainda nada ganhámos”, disse Postecoglou, técnico dos ‘católicos’.

