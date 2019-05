Celtic é campeão escocês pela oitava época consecutiva

O Celtic sagrou-se este sábado campeão escocês pela oitava vez consecutiva, ao vencer fora o Aberdeen, por 3-0.A equipa de Glasgow, que já conquistou esta época a Taça da Liga, pode alcançar a sua terceira 'tripla' consecutiva - feito inédito -, se vencer a Taça da Escócia, na qual defronta o Hearts na final, em 25 de maio.O Celtic chegou ao título quando faltam duas rondas para terminar a fase de apuramento do campeão e tem mais 12 pontos do que o Rangers, que recebe no domingo o Hibernian.Hoje, no Pittodrie Stadium, em Aberdeen, o Celtic garantiu o triunfo, e mais um título, com golos de Mikael Lustig, aos 40 minutos, Jozo Simunovic, aos 53, e Odsonne Edouard, aos 88.Este é o 50.º título da história do Celtic, agora a apenas quatro do seu rival Rangers, que contabiliza 54 campeonatos.O Rangers não vence a Liga escocesa desde 2010/11, época em que completou um 'tricampeonato'.