Celtic teve Jota 'na mão' por pouco mais de 200 mil euros: agora terá de pagar 7,5 milhões

O jornal inglês 'Daily Mail' revela que o Celtic teve há alguns anos a oportunidade de contratar Jota ao Benfica por apenas 238 mil euros, mas como não o fez vai ter agora de desembolsar cerca de 7,7 milhões de euros se quiser contar com o avançado em definitivo.David Moss, antigo olheiro do clube escocês, contou que o jogador, que está na Escócia emprestado pelo Benfica, esteve na mira do Celtic quando ainda era adolescente. "A Helena Costa fez scouting para o Celtic durante algum tempo e fez um trabalho muito bom. Ela treinou o Jota na academia do Benfica quando ele tinha uns 8 ou 9 anos e recomendou-o ao Celtic quando ele atingiu os 16", contou aquele responsável ao jornal."Eu andava à procura de jogadores para a academia do Celtic e ela disse-me 'David, tens de tentar assinar com este extremo antes que ele assine contrato com o Benfica'. Fui lá algumas vezes vê-lo e falei com os pais. Mas o Celtic na altura não quis gastar 238 mil euros ou qualquer outro valor num jogador jovem que nunca tinha jogado na equipa principal", prosseguiu.David Moss diz que ainda mantém contacto com o pai de Jota. "Ele convidou-me para ir ao hotel quando o Jota assinou o contrato de empréstimo com o Celtic. Não consegui ir porque estava fora, mas da próxima vez que estiverem os dois em Glasgow vamos encontrar-nos."Jota, de 22 anos, totaliza 6 golos e 6 assistências em 15 jogos realizados pelo Celtic esta época, tendo sido eleito o jogador do mês de outubro na Liga escocesa. "Não vi todos os jogos dele mas é um jogador que o Celtic devia tentar segurar. Os clubes mais a sul [na Premier League] estão a tirar notas sobre o seu estado de forma neste momento."Depois, elogiou o jogador. "A força, a técnica... é o típico extremo criativo português."