Celtic vence dérbi de 'Old Firm' e conquista Taça da Liga escocesa

O Celtic conquistou este domingo a Taça da Liga escocesa pela quarta vez seguida e a 19.ª no seu historial, ao vencer o rival Rangers por 1-0, na final da prova disputada, em Hampden Park.

A nona final da Taça da Liga entre os dois emblemas de Glasgow foi decidida com um golo do francês Christopher Jullien, que correspondeu da melhor forma a um livre do lado esquerdo, aos 60 minutos.

Pouco depois, os católicos ficaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão do holandês Jeremie Frimpong, que cometeu uma grande penalidade sobre Alfredo Morelos. Contudo, na conversão do castigo máximo, o próprio avançado colombiano permitiu a defesa a Fraser Forster e falhou a igualdade.

Apesar da pressão final do Rangers, o Celtic aguentou a vantagem tangencial e levantou o troféu da Taça da Liga pela 19.ª vez na sua história, repetindo o triunfo das três temporadas anteriores.

O Rangers, adversário do FC Porto no Grupo G da Liga Europa, é o recordista de troféus, com 27, mas não conquista a prova desde 2011.