Cenk Tosun sofre rotura de ligamentos e tem Euro2020 em risco

O avançado turco do Everton Cenk Tosun, que estava cedido ao Crystal Palace desde janeiro, sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior de um joelho e pode falhar a participação no Euro2020 de futebol, anunciaram esta quinta-feira os toffees.

Em comunicado, o clube em que atua o internacional português André Gomes informou que Tosun, de 28 anos, será submetido a uma cirurgia na próxima semana, depois da lesão contraída num treino dos eagles, e acompanhado posteriormente pela equipa médica do Everton, atual 11.º classificado da Premier League.

Na primeira metade da época, o avançado turco apontou um golo em oito jogos ao serviço do Everton, tendo feito outro pela equipa dos arredores de Londres, num total de cinco partidas.



Através das redes sociais, Cenk Tosun afirma que vai voltar "mais forte". "Às vezes, nem tudo corre como desejamos na nossa vida. No entanto, o mais importante é não cair, mas sim levantar-se depois de cair. Ninguém deve duvidar de que voltarei mais forte desta lesão", escreveu.