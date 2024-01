Central brasileiro recorda duelo com Ronaldo: «Começava a agarrá-lo para ele ficar irritado...»

O central brasileiro Murilo recordou, em entrevista à 'ESPN Brasil', o dia em que teve de marcar Cristiano Ronaldo num jogo que colocou frente a frente Juventus e Lokomotiv Moscovo em 2019/20 e que, até hoje, está na memória do defesa."Tinha de o marcar individualmente na [grande] área. O momento em que ele vinha para cima a driblar no um para um era complicado, pela qualidade que tem e pela responsabilidade que eu tinha em marcá-lo", começou por explicar Murilo, de 26 anos.E prosseguiu: "Ele jogava mais dentro da área e não tocava tanto na bola. Quando a bola ia para a área tinha de o tentar anular, caso contrário ele faz [golo]... (risos) Como sou muito fã dele, sabia que ele saltava muito. Só pensava 'não o posso deixar saltar'. Então começava a agarrá-lo para ele ficar irritado. Foi um jogo bom e marcante para mim", lembrou o central, que considerou CR7 o jogador mais difícil que já marcou na Europa."Foi o que mais me deixou tenso. Não tenso dentro de campo, mas tenso de estar ali a pensar que o tinha de marcar. Mas ele ficou bem 'stressado'. Como falamos a mesma língua, [percebi que] ele conversou com o Éder, que era da nossa equipa e da Seleção Portuguesa. Estava bem chateado porque estávamos muito recuados", concluiu.Refira-se que, no jogo em questão, a Juventus acabou por levar a melhor sobre o Lokomotiv (2-1) com um bis de Paulo Dybala.