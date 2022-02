Central dinamarquês 'rejeitado' nos testes médicos por 3 centímetros: clube sentiu-se enganado

Mads Fenger viveu, em 2017, uma situação insólita aquando da sua transferência para o Zulte Waregem, que acabou por cair por terra. O central dinamarquês, que à data atuava no Randers, esteve prestes a mudar-se para a Bélgica num negócio que, tal como explicou o seu empresário ao podcast 'Agents', acabou por não se realizar graças a uma diferença de altura de... três centímetros.Mads Bach Lund, agente de Fenger na altura, explicou o processo. O Zulte já seguia de perto o defesa há algum tempo, e chegou mesmo a deslocar-se várias vezes à Dinamarca para ver os seus jogos.Mas o problema surgiu... nos testes médicos. "Estava tudo ótimo. Não havia qualquer problema. Mas a pessoa que estava comigo começou a dizer que havia algo errado, e que os médicos estavam a sussurrar alguma coisa em inglês e belga que nós não percebíamos", começou por explicar Bach Lund ao 'Ekstra Bladet'.E prosseguiu: "Começaram a perguntar a Fenger qual era a altura dele, ao que ele respondeu: '1,84m ou 1,83m, vocês acabaram de medir".O agente do dinamarquês explicou que dias depois recebeu um e-mail em que o Zulte culpava... a Wikipedia. "Recebi um e-mail do diretor desportivo deles a pedir desculpa, onde referiam que tinham a ideia, desde o princípio, que ele media 1,86m, segundo a Wikipedia e esse tipo de sites. Quando o mediram, tinha 1,83m".Fenger acabou por se transferir, no mesmo ano, para o Hammarby da Suécia, clube que representa atualmente.