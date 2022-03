CEO do Shakhtar condena futebolistas russos: «Uma nação de cobardes silenciosos»

Sergei Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, deixou nas redes sociais duras críticas à ausência de intervenção dos futebolistas russos nas manifestações contra a invasão do país à Ucrânia, garantindo que o "silêncio é uma ajuda para os assassinatos em massa"."De uma nação que fez um esforço tremendo para derrotar os nazis, para uma nação que se está a tornar de terroristas. Uma nação de cobardes silenciosos", começou por dizer Palkin.E prosseguiu: "O Mundo inteiro está a ver-vos e espera que parem com esta loucura. Mas vocês têm medo, estão assustados. No desporto, o medo é um sentimento que reduz a probabilidade de vitória para zero. O vosso medo de entrar em guerra com a Ucrânia transparece na necessidade de destruir cidades, de fazer milhares e milhares de mortos entre civis. O vosso medo são crianças mortas, acabar com o destino de milhões de pessoas".O CEO do clube ucraniano visou ainda os futebolistas, afirmando que a "maior derrota dos russos é terem medo de estar contra o próprio regime". "Apesar de não terem dado a ordem de exterminar os ucranianos, o vosso silêncio é uma arma para a destruição e os assassinatos em massa. Um funcionário nosso foi morto ontem. Um treinador de crianças. Foi morto por um fragmento de um míssil vosso. Vocês estão a matar ucranianos. Parem com esta loucura! Não fiquem calados, falem. De outra maneira, será a vossa própria derrota. Uma que se vão lembrar até às próximas gerações. Uma derrota que nunca será apagada da história do Mundo. E todos vocês vão ser culpados e responsáveis pelos crimes cometidos".Recorde-se que Dzyuba, capitão da seleção russa, também já mostrou a sua posição quanto ao conflito , referindo que a guerra "é assustadora" e que é "contra qualquer tipo de conflito".O Shakhtar Donetsk anunciou esta quinta-feira a morte do treinador das camadas jovens durante um bombardeamento russo.