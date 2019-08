Fàbregas chama Mourinho de "lenda" e pede o seu regresso: «Sentimos saudades tuas»

José Mourinho continua afastado dos bancos. Sem clube desde dezembro de 2018, altura em que foi despedido do Manchester United, o técnico português, através de uma entrevista concedida, demonstrou alguma sensibilidade em relação ao tema, tendo mesmo chegado a emocionar-se.





"Estava a desfrutar. Quando comecei no futebol profissional, tive o clique que me disse 'agora é coisa séria'. Tem sido coisa séria até agora, sem parar. Agora que parou, eu não consigo desfrutar. Tenho saudades do futebol", revelou o técnico, de 56 anos.Cesc Fàbregas, através da sua conta oficial do Twitter, partilhou o momento do seu antigo treinador do Chelsea, entre 2014 e 2015, apelidando José Mourinho de "lenda". "Nós também sentimos saudades tuas. Volta o mais rápido possível", escreveu o médio espanhol do Monaco.