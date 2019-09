Chaló em grande na CAF

Francisco Chaló continua em grande na CAF, a segunda maior prova de clubes do continente africano. Depois de já terem eliminado o CI Kamsar, da Guiné Conacri, no domingo os argelinos do Paradou AC surpreenderam ao bater o Sfaxien, por 3-1.





A formação tunisina já venceu por quatro vezes a CAF e foi campeã nacional em oito ocasiões. Por tudo isso, é apelidada de Juventus africana. O Paradou AC é estreante nestas andanças, mas o treinador português quer continuar a fazer história.