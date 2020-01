Chaló empata fora

O Paradou AC, orientado por Francisco Chaló, empatou, esta tarde, no terreno do NC Magra, a um golo, em jogo da Liga Argelina.





A equipa do treinador português ocupa o 12º lugar (com um jogo a menos), mas lidera o ranking no que ao momento de forma diz respeito: três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco jornadas, com 11 golos marcados e apenas quatro sofridos.